2022/02/18 | 21:56 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - متابعة

منذ وصول الرئيس، جو بايدن، إلى البيت الأبيض مطلع عام 2021، تخضع استراتيجية اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد لمراجعة مستمرة من قبل الإدارة الأميركية.

وتقول صحيفة "نيويورك تايمز" إنه على الرغم من أن البيانات الفدرالية الجديدة تشير إلى أن فعالية الجرعات المعززة تتضاءل بعد أربعة أشهر، إلا أن إدارة بايدن لا تخطط للتوصية بجرعات رابعة من اللقاح المضاد لكوفيد-19 خلال وقت قريب.

قال الدكتور بيتر ماركس، الذي يترأس قسم اللقاحات في إدارة الغذاء والدواء الأميركية، خلال مقابلة هذا الأسبوع، "ببساطة، ليس لدينا بيانات كافية لنعلم أنها (الجرعة الرابعة) أمر جيد".

وانخفضت نسبة عدم زيارة غرف الطوارئ أو عيادات الرعاية العاجلة من 87 بالمئة إلى 66 بالمئة.

وتتشابه البيانات الواردة من بريطانيا مع تلك الواردة من مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، مما يشير إلى أن الجرعات المعززة فعالة بنسبة 75 إلى 85 بالمئة ضد الاستشفاء بعد أربعة إلى ستة أشهر من تلقيها.

لاحظت إسرائيل أيضا تضاؤل ​​فعالية لقاح فايزر-بيونتك في الأشهر التي أعقبت الجرعة الثالثة وفقا لمركز السيطرة على الأمراض.

وبدأت إسرائيل في تقديم جرعة رابعة أواخر ديسمبر، ولكن فقط للعاملين في مجال الرعاية الصحية ولفئات محدودة أخرى، فيما أوصت مراكز السيطرة الأميركية أولئك الذين يعانون من نقص في المناعة بالحصول على 3 جرعات جزء من عملية تحصينهم الأساسية، ثم يلي ذلك جرعة رابعة.

وقال الدكتور ماركس إنه قد يتضح أن أفضل وقت للحصول على جرعة إضافية هو هذا الخريف، حيث من المتوقع أن ينتشر فيروس كورونا مرة أخرى خلال الشتاء.

وتابع: "باستثناء أي مفاجآت من المتحورات الجديدة، ربما يكون من الأفضل منح جرعة معززة إضافية بالتزامن مع لقاح الإنفلونزا الخريف المقبل، لحماية أكبر عدد ممكن من الناس في ذلك الوقت".

بدوره، قال كبير المستشارين الصحيين للبيت الأبيض، الدكتور أنتوني فاوتشي، "هل يجب أن أحصل على جرعة رابعة؟ كثير من الناس يسألوني عن ذلك".

وأضاف فاوتشي: "الجواب هو إذا نظرت إلى ما نحن فيه الآن، يبدو أنها ستوفر حماية جيدة.



ثمانية وسبعون بالمئة أمر جيد".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (جرعة رابعة من لقاح كورونا.. علماء يتحدثون عن التوقيت) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (جرعة رابعة من لقاح كورونا.. علماء يتحدثون عن التوقيت) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).