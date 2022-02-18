تعرف على آلية تخفيض سعر الدولار في العراق

2022/02/18 | 21:56 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغدادأكد الخبير الاقتصادي رشيد السعدي، اليوم الجمعة، أن إعادة سعر صرف الدولار يجب ان يكون وفق آليات ودراسات.وقال السعدي في تصريح لـ(بغداد اليوم)، إنه "قبل ان يتم إعادة سعر صرف الدولار إلى سعره السابق يجب ان تكون هنالك دراسة مستفيضة والبحث مع مختلف الاختصاصات من المنظمات المهنية التي لديها خبراء زاخرين بالمعلومات ولديهم معرفة واسعة عن السوق خاصة اتحاد الصناعات واتحاد الجمعيات الفلاحية والنقابات المهنية".وأضاف، انه "لايجوز اتخاذ القرارات ارجالياً كما حصل مع رفع سعر الدولار الذي كان خطأ جسيماً والقى بظلاله على الواقع الاقتصادي والطبقات الفقيرة لذلك حتى قرار معالة ارتفاع سعر الدولار يجب ان يخضع لدراسة مستفيضة لتجنب النتائج غير المتوقعة".وتابع السعدي، أنه "يجب على الحكومة في المرحلة المقبلة اتخاذ خطوات لمعالجة الوضع الاقتصادي كدعم الطبقات الهشة والبطاقة التموينية وتقديم دولار مخفض لاستيراد الأدوية والمستلزمات الزراعية والصناعية والمواد الغذائية".

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