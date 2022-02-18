القبض على متهمين اثنين أحدهما بالارهاب في الانبار

2022/02/18 | 21:56 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ الانبار تمكنت الاستخبارات العسكرية، الجمعة، من القبض على متهمين اثنين أحدهما بالارهاب، فضلاً عن ضبط عبوات وأدوات تفجير في محافظة الأنبار.وقالت خلية الاعلام الامني في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “بعمليات منفصلة نفذت استناداً الى معلومات دقيقة لشعبة استخبارات الفرقة العاشرة احد مفاصل مديرية الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع، وبالتنسيق …

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