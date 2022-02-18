إيران تحذر بشأن مخرجات مفاوضات الاتفاق النووي

2022/02/18 | 22:00 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد ..حذر مساعد وزير الخارجية الإيراني، رسول موسوي، من أن من وصفهم بـ”الأعداء” سيحاولون فرض “روايتهم” بشأن مخرجات مفاوضات الاتفاق النووي الجارية في العاصمة النمساوية فيينا.وقال موسوي في تغريدة، اليوم الجمعة، “لنكن حذرين، خيار ورقة المعلومات أو Fact Sheet أصبح جاهزا من قبل الأعداء لفرض روايتهم على مخرجات مفاوضات فيينا”.وأضاف أن “نتيجة […]

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