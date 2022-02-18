العراق يهنئ صربيا بعيدها الوطني ويثني على رغبتها بالمساهمة في إعادة الإعمار

2022/02/18 | 22:04 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ هنأ العراق، اليوم الجمعة، جمهورية صربيا حكومة وشعباً بمناسبة عيدها الوطني، فيما أثنى على رغبتها بالمساهمة في إعادة الإعمار وتحقيق الاستقرار في البلاد.وقال الوزير المفوض رئيس دائرة أوروبا، طارق عادل الشاهر، في كلمة له خلال حفل اليوم الوطني الصربي: “باسم وزارة الخارجية العراقية ووزيرها وباسم حكومة وشعب العراق، نبارك لحكومة وشعب جمهورية صربيا […]

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