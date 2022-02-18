بعد إخلاء السكان من دونيتسك ولوغانسك.. أوكرانيا تنفي القيام بعملية عسكرية في الشرق

2022/02/18 | 22:07 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفى رئيس هيئة أركان القوات المسلحة الأوكرانية، الجنرال فاليري زالوجني، أن يكون هناك خطة لتنفيذ عملية عسكرية في الشرق، ليضم صوته إلى أصوات ضباط آخرين في إطار جهودهم للتأكيد على هذه النقطة مع توتر الأوضاع في دونيتسك

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