2022/02/18 | 22:07 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أكدت النائبة السابقة في البرلمان العراقي آلا طالباني، الجمعة، ضرورة احترام قرارات المحكمة الاتحادية، حتى لو جاءت دون المصالح.

قناة "ناس" على تلكرام..



آخر تحديثاتنا أولاً بأول

وقالت طالباني في تدوينة تابعها "ناس" (18 شباط 2022)، إنه "عندما ردت المحكمة الاتحادية دعوى الإطار بشأن تزوير الانتخابات، الاخوان احترموا وقبلوا القرار، والكل قبل إقرار المحكمة بشرعية جلسة انتخاب رئاسة البرلمان، هي نفسها المحكمة ونفسهم القضاة المحترمون".

وأضافت، أنه "لا يصح اتهامهم بعدم الحيّادية حين يأتي القرار دون المصالح الخاصة لبعضكم!".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (آلا طالباني تصوّب نحو المعترضين على قرار الاتحادية: جاء دون المصالح الخاصة لبعضكم!) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (آلا طالباني تصوّب نحو المعترضين على قرار الاتحادية: جاء دون المصالح الخاصة لبعضكم!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).