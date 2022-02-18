2022/02/18 | 22:12 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه مدير نجدة بغداد، اليوم الجمعة، بسرعة استجابة الدوريات لطالبي النجدة، فيما حدد وقتاً للوصول الى المواطن.وقال مصدر أمني لوكالة ايرث نيوز، ان “مدير نجدة بغداد اللواء عبد الكريم اسماعيل وجه اليوم بسرعة استجابة الدوريات لطالبي النجدة”.وأضاف المصدر أن “مدير نجدة بغداد حدد وقتاً زمنياً للوصول الى المواطن ويكون من دقيقة الى ٥ […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الوصول من دقيقة الى 5 دقائق..



مدير نجدة بغداد يوجه بسرعة استجابة الدوريات لطالبي النجدة first appeared on ايرث نيوز.

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