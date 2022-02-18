الحشد الشعبي يتغلب على كربلاء ويحافظ على المركز الثالث في دوري اليد الممتاز

2022/02/18 | 22:16 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد انهى فريق الحشد الشعبي لكرة اليد المرحلة الاولى من دوري الممتازة بالمرتبة الثالثة بعد أن تمكن في ختام منافساتها من تحقيق الفوز اليوم الجمعة على فريق كربلاء بنتيجة 26 هدفاً مقابل 22 في مباراة اقيمت في مدينة كربلاء.وكان فريق يد الحشد الشعبي قد انهى الشوط الاول بالتغلب بنتيجة 13 هدف مقابل 10 […]

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