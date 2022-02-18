آلا طالباني تشدد على ضرورة احترام قرارات المحكمة الاتحادية

2022/02/18 | 22:18 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد شددت النائبة السابقة في البرلمان العراقي آلا طالباني، الجمعة، على ضرورة احترام قرارات المحكمة الاتحادية، حتى لو جاءت دون المصالح.وقالت طالباني في تدوينة تابعها “النور نيوز”، إنه “عندما ردت المحكمة الاتحادية دعوى الإطار بشأن تزوير الانتخابات، الاخوان احترموا وقبلوا القرار، والكل قبل إقرار المحكمة بشرعية جلسة انتخاب رئاسة البرلمان، هي نفسها …

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