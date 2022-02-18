القبض على (33) من المتهمين والمطلوبين قضائيا في واسط

2022/02/18 | 22:27 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد ..أعلنت مديرية شرطة واسط ، الجمعة، عن إلقاء القبض على عدد من المتهمين والمطلوبين للقضاء وفق مواد قانونية وجنائية مختلفة.وذكرت المديرية في بيان تلقته وكالة /المعلومة/، أن “قسم مكافحة المخدرات ألقى القبض على مطلوب وفق أحكام المادة (28) مخدرات، فيما قام قسم مكافحة إجرام واسط بالقاء القبض على (6) مطلوبين وفق أحكام […]

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