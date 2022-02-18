مساعد مدرب المنتخب العراقي للناشئين يتحدث عن تجديد الاتحاد الثقة بالكادر التدريبي

2022/02/18 | 22:27 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

تحدث مساعد مدرب منتخب العراق للناشئين، سعد عبد الحميد، اليوم الجمعة، عن تجديد الاتحاد العراقي لكرة القدم الثقة بالكادر التدريبي للمنتخب .

وقال عبد الحميد لـ(بغداد اليوم) أنه "تم مناقشة جميع الامور التي حدثت في الفترة السابقة في بطولة غرب اسيا".

و اشار عبد الحميد اننا "ككادر تدريبي سنقدم منهاجنا الى الاتحاد العراقي للفترة المقبلة التي تتضمن معسكرات و مباريات ودية بالاضافة الى الاستحقاقات المقبلة".

واضاف عبد الحميد "نمتلك استحقاقا خارجيا يتمثل ببطولة اسيا و غرب اسيا مع التاكيد بان الاتحاد العراقي وعد بتوفير كافة احتياجات المنتخب".

و ختم قائلا "نشكر اعضاء اتحاد كرة القدم على توفير المستلزمات لتحقيق سبل النجاح لمنتخب الناشئين".

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