الدوري السلوي في مازق و السبب عدم توفر قاعات رياضية

2022/02/18 | 22:27 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اكد رئيس الاتحاد العراقي لكرة السلة، حسين العميدي، اليوم الجمعة، عدم توفر قاعات من اجل خوض غمار منافسات الدوري العراقي للموسم الحالي.

وقال العميدي في تصريح لـ(بغداد اليوم) إنه "قام بإرسال رسالة الى وزير الشباب و الرياضة عدنان درجال بعد ان تم تبليغنا بحجز قاعة الشعب والمدارس التخصصية لاحتفالات اليوم الوطني للشباب وهناك مباريات للدوري الممتاز مهمة جدا ولا يوجد مكان بديل لاقامتها وهذا يأثر على الاندية لانها تعطي رواتب للاعبين والمحترفين".

وأوضح أنه "قد اقترح ان تكون المباريات هي ضمن منهاج الاحتفالات وهي مباريات مهمه تجمع فريقي النفط والحشد الشعبي و مباراة الكهرباء والحلة ومباريات اخرى مهمة".

وتابع: "يجب ان يتم ايجاد مكان بديل اينما يكون حيث راجعنا وبحثنا عن قاعات فلم نجد اما مستثمرة لغرض الفرق الشعبية لكرة قدم وهذا امر يأثر على الخطة الموضوعة لانتهاء الدوري السلوي وتدريبات المنتخب الوطني لتصفيات اسيا".

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