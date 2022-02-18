شكاوى من اهالي بسماية ضد “درجال” لهذا السبب

2022/02/18 | 22:34 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ شكى عدد من أهالي مجمع مدينة بسماية، من إقدام وزير الشباب والرياضة عدنان درجال، على ما وصفوه بـ “حرمان” مدينتهم من منشآت رياضية مخصصة لهم.وقال أحد أبناء المدينة، إن “درجال جعل منشآت رياضية تابعة لمدينة بسماية، مركز إعداد البطل الأولمبي، ما يمثل حرماناً لأهل المدينة من المنشآت الرياضية التابعة لهم”.وأشار إلى أن […]

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