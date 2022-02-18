ألمانيا: مستعدون لنشر قواتنا ضمن “الناتو”

2022/02/18 | 22:35 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ قالت وزارة الدفاع الألمانية، اليوم الجمعة، إن ألمانيا ستضع قواتها في قوة الرد السريع التابعة لحلف شمال الأطلسي في حالة تأهب قصوى، مما يمكنها من الانتشار بسرعة أكبر لحماية حلفاء أوروبا الشرقية في حال تصعيد التوترات مع روسيا”.وتابعت الوزارة في بيان إن “القرار الذي تم اتخاذه بالتعاون الوثيق مع أعلى قائد عسكري […]

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