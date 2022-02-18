الهجرة: عوائل قرى مكحول ستعود إلى ديارها غداً

2022/02/18 | 22:53 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد قالت وزارة الهجرة والمهجرين، الجمعة، إن العائلات التي تم اخراجها من ديارها الى المخيمات في مكحول بمحافظة صلاح الدين ستعود الى مناطقها يوم غد.وأكد علي جهانكير المستشار الإعلامي بوزارة الهجرة والمهجرين، في تصريح صحفي، إن “ما جرى في مكحول ليس نزوحا، بقدر ما هو إخلاء عسكري إذ تم اخراج العوائل مؤقتا …

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