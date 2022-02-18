2022/02/18 | 22:57 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يدفعون تكاليفها شهريا.. اهالي بسماية يُحرمون من منشآتهم الرياضية بسبب "درجال" هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/02/18 | 22:57.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

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