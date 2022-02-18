(بغداد اليوم) تنقل استعدادات الطلبة لمواجهة الديوانية وطموحاته للموسم الحالي

2022/02/18 | 22:58 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغدادتنشر (بغداد اليوم) مقطع فيديو يوضح استعدادات الكادر التدريبي وفريق نادي الطلبة لمواجهة نادي الديوانية ضمن الدوري العراقي الممتاز.

ويظهر مقطع الفيديو استعدادات فريق نادي الطلبة لمواجهة فريق نادي الديوانية ضمن مباريات الدوري العراقي الممتاز، وطموحاته للموسم الحالي.

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