الدفاع الأوكرانية: تسلمنا من الغرب ألفي طن من الأسلحة

2022/02/18 | 23:00 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد ..أكد وزير الدفاع الأوكراني أليكسي ريزنيكوف أن الوزن الإجمالي للأسلحة التي تسلمتها حكومة كييف من شركائها الغربيين على خلفية التصعيد الحالي مع روسيا يتجاوز ألفي طن.وقال ريزنيكوف، في كلمة ألقاها اليوم الجمعة أمام مجلس الرادا (البرلمان) في كييف: “تسلمنا من شركائنا الغربيين أكثر من ألفي طن من الأسلحة، ووصلت إلينا 31 رحلة […]

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