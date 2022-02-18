الإمبريالية: أخطبوط الإرهاب وصانعة الحروب المحلية - خليل اندراوس

2022/02/18 | 23:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#خليل_اندراوس الحروب المحلية والنزاعات العسكرية التي تنشب بصورة دورية في العقود الأخيرة، وخاصة في الشرق الأوسط، والآن المواجهة بين روسيا وحلف ناتو والولايات المتحدة هي نقاط تحدد طريق الإمبريالية التاريخي التي هي المذنب المباشر في أكثرية هذه الحروب.تزايدت المطامع العدوانية للإمبريالية العالمية وقاعدتها الأمامية في الشرق الأوسط إسرائيل عندما تزايد تركيز رأس المال، وسيطرة وهيمنة الاحتكارات وشركات صناعة ......





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