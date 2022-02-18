كأسي الأخير في الليلة الأخيرة وحديث الروح - عباس علي العلي

2022/02/18 | 23:05 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عباس_علي_العلي كأسي الأخير الذي سيعلن الفراقصار من فرط شوقي لكأس بعدهكأنه عزيز مصريأمرني فأطيعيزهو فأزهو معهيرمي عصاهفتتحول أحلامي إلى قصصكان يا ما كانكأسي الأخر مثل وجه الإسكندر الكبيريطوف حول العالموهو على كرسي متحركالشرق على يمينهوالغرب أيضا في نفس الأتجاهكأسي الأخير مثل كأس السم الذي أبتلعهبكل رضاكأني سقراط الأمس*****ليلتي الأخيرة كأنها بحر ......





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