ثوابت نحتاجها -اسمها محمد 41- - لمى محمد

2022/02/18 | 23:05 - المصدر: الحوار المتمدن

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#لمى_محمد لا أحد مثل أمي…أحكي لكم عن أمي ثلاثة مواقف، قولوا لي عندها ما قولكم: الأول: كنّا أطفالاً في الجزائر..



من الطبقة المتوسطة شرف المجتمع و صوت الثقافة البهيّ..



أمي تعدّ لنا وجبةً معتادة : بصل ولحم..



ينتظرها أخوتي في الغرفة البسيطة..



أدخل أنا المطبخ أراها تقطع البصل..



تقليّه مع توابل لحم، لا لحم في الطعام…أقول لأمي: كنتُ أظنها مع لحم..



تجيب: -أحياناً و غالباً هي بصل ......





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