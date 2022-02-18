ثوابت نحتاجها -اسمها محمد 41- - لمى محمد



ثوابت نحتاجها -اسمها محمد 41- - لمى محمد
2022/02/18 | 23:05 - المصدر: الحوار المتمدن
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #الحوار_المتمدن

#لمى_محمد لا أحد مثل أمي…أحكي لكم عن أمي ثلاثة مواقف، قولوا لي عندها ما قولكم: الأول: كنّا أطفالاً في الجزائر..

من الطبقة المتوسطة شرف المجتمع و صوت الثقافة البهيّ..

أمي تعدّ لنا وجبةً معتادة : بصل ولحم..

ينتظرها أخوتي في الغرفة البسيطة..

أدخل أنا المطبخ أراها تقطع البصل..

تقليّه مع توابل لحم، لا لحم في الطعام…أقول لأمي: كنتُ أظنها مع لحم..

تجيب: -أحياناً و غالباً هي بصل ......

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