2022/02/18 | 23:05 - المصدر: الحوار المتمدن
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #الحوار_المتمدن
#لمى_محمد لا أحد مثل أمي…أحكي لكم عن أمي ثلاثة مواقف، قولوا لي عندها ما قولكم: الأول: كنّا أطفالاً في الجزائر..
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ثوابت نحتاجها -اسمها محمد 41- - لمى محمد) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
#لمى_محمد لا أحد مثل أمي…أحكي لكم عن أمي ثلاثة مواقف، قولوا لي عندها ما قولكم: الأول: كنّا أطفالاً في الجزائر..
من الطبقة المتوسطة شرف المجتمع و صوت الثقافة البهيّ..
أمي تعدّ لنا وجبةً معتادة : بصل ولحم..
ينتظرها أخوتي في الغرفة البسيطة..
أدخل أنا المطبخ أراها تقطع البصل..
تقليّه مع توابل لحم، لا لحم في الطعام…أقول لأمي: كنتُ أظنها مع لحم..
تجيب: -أحياناً و غالباً هي بصل ......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ثوابت نحتاجها -اسمها محمد 41- - لمى محمد) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ثوابت نحتاجها -اسمها محمد 41- - لمى محمد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).