أنشيلوتي: عودة بنزيما سيحل مشكلة العقم التهديفي للميرنجي

2022/02/18 | 23:09 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعأكَّد كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، أنَّ عودة كريم بنزيما للفريق بعد تعافيه من إصابة عضلية سيحل مشكلة العقم التهديفي للميرنجي الذي لم يسجل سوى هدف وحيد في آخر 4 مباريات.وقال أنشيلوتي في مؤتمر صحفي: "نحن نحلل هذه المشكلة.علينا أن نكون أكثر دقة، لكن أيضًا عاد إلينا مهاجمنا الأساسي.إنه يسجل أهدافًا عدة، ويصنع أهدافًا حين يكون جيدًا.الجميع يعرف أنه جاء مباشرة إلى سان جيرمان، لكنه الآن أفضل.إنه سيساعدنا على حل هذا الأمر".وأعرب عن ثقته في أنَّ فريقه سيعطي كل شيء في الملعب خلال المباراة المقبلة أمام ألافيس، وأنه سينتفض من الهزيمة أمام سان جيرمان في دوري الأبطال يوم الثلاثاء الماضي.وقال "الفريق بدنيًا في حالة جيدة.لقد تلقينا هدفًا في المباريات الأخيرة في النهاية ولكن هذا ليس تراجعا بدنيا.أحيانا قد يحدث لك هذا.لقد أنهينا المباريات أمام فياريال وأتلتيك بشكل رائع.أمام باريس سان جيرما لم نعانِ في الدقائق الأخيرة مثلما كان في أول ربع ساعة من الشوط الثاني".وأضاف "لقد لعبنا بشكل سيئ للغاية أمام بي اس جي، وفعلنا كل ما نفعله بشكل جيد، بشكل سيئ.لقد كانت ليلة سيئة ولكني لست قلقا كثيرا لأني أعلم مهارة وشخصية هؤلاء اللاعبين في المضي قدمًا".

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