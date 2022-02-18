2022/02/18 | 23:09 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

اعتبرت الولايات المتحدة، الجمعة، أن إعلان إجلاء مدنيين من "دونيتسك" و "لوغانسك" بشرق أوكرانيا إلى روسيا، يشكل "مناورة" من جانب موسكو تمهد لـ"هجوم عسكري وشيك".

قناة "ناس" على تلكرام..



آخر تحديثاتنا أولاً بأول

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية في ميونخ التي تستضيف مؤتمرا حول الأمن، (18 شباط 2022)، إن "استخدام بشر كبيادق بهدف صرف انتباه العالم عن قيام روسيا بتعزيز قواتها بغية (شن) هجوم هو أمر قاس ومعيب".

وزعم أن "مثل هذه التصريحات تشكل محاولات أخرى لإخفاء حقيقة أن روسيا هي المعتدي في هذا النزاع".

وكانت الجمهوريتان الشعبيتان المعلنتان ذاتيا أعلنتا عن بدء إجلاء المواطنين إلى روسيا، تحسبا لهجوم عسكري وشيك من قبل قوات حكومة كييف.

وتواجه موسكو تهديدات بعقوبات غير مسبوقة من قبل الغرب في الوقت الذي تدعي فيه الحكومة في كييف والدول الأعضاء في الناتو بإصرار أن روسيا تحشد قوات كبيرة تجاوز تعدادها 100 ألف عسكري قرب الحدود مع أوكرانيا "تمهيدا لشن عملية غزو جديدة" للأراضي الأوكرانية.

وأكدت الحكومة الروسية مرارا أنه لا نية لها لشن أي عملية على أوكرانيا، مشددة على أن كل التقارير التي تتحدث عن ذلك كاذبة والغرض من هذه الادعاءات يتمثل في تصعيد التوتر في المنطقة وتأجيج الخطاب المعادي لروسيا استعدادا لعقوبات اقتصادية جديدة وتبرير توسع الناتو شرقا، الأمر الذي تعارضه موسكو بشدة قائلة إنه يهدد الأمن الروسي.

"RT"

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (واشنطن تعتبر إجلاء مدنيين من شرق أوكرانيا ممهداً لـ ’اعتداء’ روسي وشيك) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (واشنطن تعتبر إجلاء مدنيين من شرق أوكرانيا ممهداً لـ ’اعتداء’ روسي وشيك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).