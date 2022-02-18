"يضربني بأي شيء".. لاجئات سوريات تتعرضن إلى التعنيف

2022/02/18 | 23:09 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لاجئات سوريات يتعرضن للتعنيف

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