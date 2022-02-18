2022/02/18 | 23:15 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (كلام الناس) يتابع شكاوى ومعاناة سكنة ابي غريب البنى التحتية في أغلب مناطق القضاء تفتقر للإدامة بغداد – سعدون الجابري يعد قضاء أبوغريب من المدن الزراعية والصناعية وكان زاخراً بالخيرات..لكن بعد عام 2003 أصبح مدينة تنقصها خدمات البنى التحتية وحتى وضعها من الجانب الصحي فيه نقــــــــــــص وتعثر حكومي.نقص خدمات مقدم ومعد برنامج (كلام […]

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