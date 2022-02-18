2022/02/18 | 23:15 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أوميكرون والفنان – فائز جواد منذ ظهور فايروس كورونا في العراق والدول العربية تعطلت معظم انشطة الفنانين والمثقفين في العراق والغيت المعارض والندوات واللقاءات التي كانت تقام في الاتحادات والمنتديات ومنظمات المجتمع المدني خوفا من انتشار الوباء الذي هدد الفنانين والمثقفين والاكاديميين وامتد الوباء الى الحقل الرياضي وحصد ارواح نجوم الرياضة ومازال الفايروس يهدد التعليم […]

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