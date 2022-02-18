2022/02/18 | 23:15 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مدير أعمال ياس خضر يطمئن جمهوره على صحته بغداد – الزمان كشف مدير اعمال المطرب ياس خضر والصديق المقرب له رزكار البرزنجي عن آخر التطورات الصحية لخضر وزيارته الاخيرة لاربيل لاكمال الفحوصات والاطمئنان على صحته.واكد البرزنجي لـ(الزمان) امس ان (حكومة اقليم كردستان قدمت الكثير من الاهتمام بصحته من خلال اجراء كل مايحتاجه من فحوصات […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مدير أعمال ياس خضر يطمئن جمهوره على صحته) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مدير أعمال ياس خضر يطمئن جمهوره على صحته) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).