الثورة بحدوثها، بنتائجها أو أسبابها - الفضل شلق

2022/02/18 | 23:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#الفضل_شلق الثورة حدث، زلزال، غضب، انفجار.



يهب المجتمع بمختلف طبقاته، الدنيا الى الوسطى، للثورة والاعتراض على النظام.



الحدث لحظة.



اللحظة لا برنامج لها.



البرنامج وهم.



الثورة في أذهان أهل السلطة ومثقفيها.



على الأقل يقترحون أن يكون هناك مقدمات ثقافية.



تؤهلها الثقافة.



ثقافة المجتمع للثورة.



كأن هناك مجتمعات قابلة للثورة وغيرها غير قابلة بحكم ثقافتها الضاربة في الماضي والثبات.يميّز الفقيه أبو اسحق الشي ......





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