مسؤول أمريكي: العقوبات التي ستفرض على روسيا إذا غزت أوكرانيا ستجعلها دولة “منبوذة”

2022/02/18 | 23:22 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مسؤول أمريكي، اليوم الجمعة، بأن العقوبات التي ستفرض على روسيا “إذا غزت أوكرانيا” ستجعلها دولة “منبوذة”، وفق ما نقلته وكالة “فرانس برس”.وتواجه موسكو تهديدات بعقوبات غير مسبوقة من قبل الغرب في الوقت الذي تدعي فيه الحكومة في كييف والدول الأعضاء في الناتو بإصرار أن روسيا تحشد قوات كبيرة تجاوز تعدادها 100 ألف عسكري […]

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