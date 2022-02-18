2022/02/18 | 23:29 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداد

أكد عضو الهيئة الإدارية بنادي القوة الجوية هيثم كاظم،اليوم الجمعة، قد ابلغنا إدارة فولاذ الايراني رفض صفقة انتقال إبراهيم بايش.

وذكر كاظم بحديث خص به (بغداد اليوم)، ان "إدارة الجوية إجابت على العرض الذي تقدم به نادي فولاذ خوزستان الايراني الذي قدم عرضا رسميا للتعاقد مع الاعب إبراهيم بايش بالرفض و التمسك بالاعب خاصة و ان الفريق تنتظره مشاركة آسيوية في نيسان العام الحالي".

و بين ان "الادارة جلست مع الاعب و بينت موقفها و تمسكها به و هو بدوره تفهم الموضوع و عليه انتهى موضوع انتقال بايش للدوري الايراني في الموسم الحالي".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عضو إدارة الجوية هيثم كاظم: ابلغنا إدارة فولاذ الايراني رفض صفقة انتقال إبراهيم بايش) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عضو إدارة الجوية هيثم كاظم: ابلغنا إدارة فولاذ الايراني رفض صفقة انتقال إبراهيم بايش) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).