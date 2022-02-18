استهداف مقر حزب تقدم برمانة يدوية في قضاء هيت

2022/02/18 | 23:34 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ افاد مصدر امني اليوم الجمعة، باستهداف مقر حزب تقدم برمانة يدوية في قضاء هيت بمحافظة الانبار.وقال المصدر لوكالة “ايرث نيوز” ان “تم استهداف مقر حزب تقدم في قضاء هيت بمحافظة الانبار برمانة يدوية”.واضاف انه “لغاية الان لم ترد اي معلومة بخصوص اذا كانت هناك اصابات او لا”.

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