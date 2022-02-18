2022/02/18 | 23:35 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 7Fnduf8Xhuc

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. خصومات بلا قواعد.. استخدام القضاء كسلاح سياسي سابقة لن تكون الأخيرة) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. خصومات بلا قواعد.. استخدام القضاء كسلاح سياسي سابقة لن تكون الأخيرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).