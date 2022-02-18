تويتر يطلق ميزة جديدة لمستخدميه

2022/02/18 | 23:41 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ كشف القائمون على “تويتر”، توفير ميزة جديدة لمستخدمي التطبيق، فيما أشاروا إلى ان ذلك يأتي لحمايتهم من التعليقات المزعجة أو غير المرغوب بها.وبحسب المعلومات المتوفرة، فإن مستخدمي التطبيق في بعض البلدان الناطقة باللغة الإنكليزية بما فيها الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا وإيرلندا ونيوزلندا وأستراليا ، ستتاح لهم ميزة Safety Mode التي ستوفر لهم […]

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