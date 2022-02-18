بعد تسع سنين عجاف.. مشروع حياة قدمته العتبة الحسينية لاهالي الفاو (تقرير مصور)

2022/02/18 | 23:42 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لا يشبه وضع قضاء الفاو في محافظة

البصرة وضع اي مدينة اخرى فهي عانت من

ويلات الحروب العبثية للنظام المباد

والدمار، ثم العطش والملوحة التي حولت

مناطقهم الى بقطة يصعب العيش بها، وكان

لهم مع كل فصل صيف جو

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