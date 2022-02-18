التيار الصدري يرد على وزير المالية: لتعلم يا هذا ان الصدريين هم ملح الارض

2022/02/18 | 23:42 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هاجم النائب عن الكتلة الصدرية غائب

العميري وزير المالية علي عبد الأمير

علاوي على خلفية تصريحات للاخير،

بالقول: "نرفض تصريحاتك وردة الفعل غير

المتزنة"، مضيفا "بدوت خائفا من

الاستقدام".

وجاء في بيان صا

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