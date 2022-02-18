وزير المالية يرفض استدعاء البرلمان ويوجه رسالة مفتوحة: لقد وقفنا ضد الاستبداد وسنواصل القيام بذلك

2022/02/18 | 23:42 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه وزير المالية علي عبد الامير علاوي،

اليوم الجمعة، رسالة الى الحكومة بعد

طلب استدعائه تحت قبة البرلمان.

وفي ادناه نص الرسالة:

تلقيت مساء أمس استدعاء من نائب رئيس

مجلس النواب للمثول أمامه يوم السبت

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