2022/02/18 | 23:45 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مصرع طفلين وجرح آخرين إثر إنفجار لغم عنقودي في البصرة الفلاحي: العراق من أكثر دول العالم تلوثاً بالمخلّفات الحربية بغداد – قصي منذر دعا وزير البيئة جاسم عبد العزيز الفلاحي ، الى تعظيم الجهود الدولية والأممية على مستوى الدعم الفني واللوجستي لبرنامج شؤون الالغام الوطني ، لمساعدة العراق في جهود تقليل التلوث المتمثل بالالغام والمخلفات […]

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