2022/02/18 | 23:45 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أندبيندنت: ألف طفل محتجز بالعراق وزير الخارجية ونظيره السعودي يستعرضان أوضاع المنطقة ميونخ – الزمان بحث وزير الخارجية فؤاد حسين، مع نظيره السعودي فيصل بن فرحان، مستجدات الأوضاع في المنطقة.وذكرت الوزارة في بيان تلقته (الزمان) امس ان (حسين، التقى نظيره السعوديّ على هامش مؤتمر ميونخ للأمن الدولي في دورته 58 المنعقدة في مدينة ميونخ الألمانيّة)، […]

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