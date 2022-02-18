2022/02/18 | 23:45 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحلبوسي يؤكّد حرص العراق على دعم أمن وإستقرار سوريا القاهرة – مصطفى عمارة بحث رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ، مع نائبَ رئيس مجلس الشعب السوري محمد أكرم العجلاني، التعاون بفتح المناف الحدودية بين البلدين.وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (الجانبين ناقشا على هامش المؤتمر الثاني والثلاثين للاتحاد البرلماني العربي المنعقد في القاهرة ،الأوضاع […]

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