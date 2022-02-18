لا يشعر بالأمان.. الأمير هاري يواجه أزمة في بريطانيا

2022/02/18 | 23:51 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/كشف الفريق القانوني للأمير هاري، أنه لا يشعر بالأمان في المملكة المتحدة، خلال جلسة الاستماع القانونية أمام المحكمة العليا بالمملكة المتحدة اعتراضاً على قرار وزارة الداخلية بمنع الدوق من دفع رسوم حماية الشرطة.وذكرت صحيفة «الجاريان» البريطانية أن أمن الأمير هاري تعرض للخطر أثناء رحلته لإزاحة الستار مع الأمير ويليام عن تمثال والدتهما الأميرة ديانا في يوليو […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص لا يشعر بالأمان..



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