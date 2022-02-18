2022/02/18 | 23:54 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد مصدر أمني، اليوم الجمعة، باستهداف مقر حزب تقدم بعبوة صوتية في محافظة الانبار.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (استهداف مقر 'تقدم' بعبوة في الانبار (صور)) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (استهداف مقر 'تقدم' بعبوة في الانبار (صور)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).