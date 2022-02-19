العاصفة يونيس تجتاح أوروبا وتقتل 8 على الأقل

2022/02/19 | 00:02 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ ضربت عاصفة قادمة من المحيط الأطلسي شمال غرب أوروبا مصحوبة برياح شديدة بلغت حوالي 196 كيلومترا في الساعة مما أسفر عن مقتل ثمانية أشخاص على الأقل وتسببت في انقطاع التيار الكهربائي عن عشرات الآلاف وتدمير سقف ساحة في لندن.وقالت هيئة الأرصاد الجوية البريطانية إن العاصفة يونيس، التي تشكلت في وسط المحيط الأطلسي […]

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