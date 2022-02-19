الخنجر: توجهات ’السيادة’ لن تثنيها لغة التهديد والوعيد

2022/02/19 | 00:11 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

قال رئيس تحالف "السيادة" خميس الخنجر، الجمعة، إن توجهات تحالفه لن تثنيها لغة التهديد والوعيد.

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وذكر الخنجر في تدوينة تابعها "ناس"، (18 شباط 2022)، "قوتنا في وحدتنا ونجاحنا في تعاوننا من أجل عراق أفضل، وسنبقى نحاور جميع العقلاء للوصول الى حالة استقرار ورؤية وطنية تحفظ سيادة العراق".

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