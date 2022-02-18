واشنطن تتهم روسيا بالوقوف وراء الهجمات السيبرانية في أوكرانيا

2022/02/19 | 00:11 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حمّلت الولايات المتحدة، روسيا، "مسؤولية" الهجمات الإلكترونية التي استهدفت، الثلاثاء، العديد من المواقع العسكرية الرسمية الأوكرانية ومصرفين حكوميين، بيد أنّ الكرملين نفى أي مسؤولية له عن تلك الهجمات.

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