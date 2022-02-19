رئيسا إقليم كردستان وحكومته يبحثان وضع العراق مع الأمين العام للأمم المتحدة

2022/02/19 | 00:30 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ميونيخ‭- ‬مرسي‭ ‬أبو‭ ‬طوق أربيل‭ -‬نوزاد‭ ‬حسن‭ ‬ في‭ ‬مباحثات‭ ‬وصفتها‭ ‬مصادرفي‭ ‬المنظمة‭ ‬الأممية‭ ‬بالنوعية‭ ‬التقى‭ ‬رئيس‭ ‬إقليم‭ ‬كردستان‭ ‬نيجيرفان‭ ‬بارزاني‭ ‬ورئيس‭ ‬حكومة‭ ‬الإقليم‭ ‬مسرور‭ ‬بارزاني‭ ‬معاً،‭ ‬مساء‭ ‬يوم‭ ‬الجمعة،‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬أنطونيو‭ ‬غوتيريش،‭ ‬وفي‭ ‬ذلك‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬مؤتمر‭ ‬ميونيخ‭ ‬للأمن‭.‬ وذكرت‭ ‬حكومة‭ ‬الإقليم‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬،‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬جرى‭ ‬في‭ […]

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