2022/02/19 | 00:30 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فيينا‭- ‬طهران‭ -‬الزمان‭ ‬ بلغت‭ ‬مفاوضات‭ ‬فيينا‭ ‬لإحياء‭ ‬الاتفاق‭ ‬بشأن‭ ‬البرنامج‭ ‬النووي‭ ‬الإيراني‭ ‬مرحلة‭ ‬فاصلة،‭ ‬مع‭ ‬تأكيد‭ ‬المعنيين‭ ‬أنهم‭ ‬باتوا‭ ‬قريبين‭ ‬من‭ ‬تفاهم‭ ‬يعيد‭ ‬تفعيل‭ ‬اتفاق‭ ‬العام‭ ‬2015،‭ ‬على‭ ‬رغم‭ ‬أن‭ ‬احتمالات‭ ‬تعثر‭ ‬المسار‭ ‬الدبلوماسي‭ ‬تبقى‭ ‬قائمة‭.‬ وبدأت‭ ‬قبل‭ ‬أشهر‭ ‬المباحثات‭ ‬بين‭ ‬إيران‭ ‬والقوى‭ ‬التي‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬منضوية‭ ‬في‭ ‬الاتفاق‭ (‬فرنسا،‭ ‬بريطانيا،‭ ‬روسيا،‭ ‬الصين،‭ ‬وألمانيا‭)‬،‭ […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاتفاق النووي الإيراني يقترب من التوقيع وتبادل الضمانات العقبة الباقية) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاتفاق النووي الإيراني يقترب من التوقيع وتبادل الضمانات العقبة الباقية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).