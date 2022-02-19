مضاعفة‭ ‬سعر‭ ‬الوقود‭ ‬في‭ ‬كردستان‭ ‬تفجر‭ ‬أزمة‭ ‬في‭ ‬الموصل‭ ‬فيها‭ ‬

2022/02/19 | 00:30 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مواطنون‭:‬سلطة‭ ‬محافظ‭ ‬نينوى‭ ‬متراخية‭ ‬ومتأخرة‭ ‬في‭ ‬العلاج الموصل‭ – ‬الزمان‭ ‬ تشهد‭ ‬محافظة‭ ‬نينوى‭ ‬ثاني‭ ‬محافظات‭ ‬العراق‭ ‬سكانا‭ ‬ومركزها‭ ‬مدينة‭ ‬الموصل‭ ‬نقصاً‭ ‬حادا‭ ‬بالوقود‭ ‬وسجلت‭ ‬طوابير‭ ‬انتظار‭ ‬طويلة‭ ‬أمام‭ ‬المحطات‭ ‬الجمعة،‭ ‬في‭ ‬مشهد‭ ‬يتكرر‭ ‬منذ‭ ‬عدة‭ ‬أيام،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬قال‭ ‬مسؤولون‭ ‬إن‭ ‬سبب‭ ‬الأزمة‭ ‬‮«‬تهريب‮»‬‭ ‬الوقود‭ ‬إلى‭ ‬إقليم‭ ‬كردستان‭ ‬المجاور‭.‬‮ ‬‭ ‬وتحدث‭ ‬مواطنون‭ ‬لمراسل‭ ‬الزمان‭ ‬عن‭ […]

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