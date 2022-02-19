2022/02/19 | 00:30 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- مواطنون:سلطة محافظ نينوى متراخية ومتأخرة في العلاج الموصل – الزمان تشهد محافظة نينوى ثاني محافظات العراق سكانا ومركزها مدينة الموصل نقصاً حادا بالوقود وسجلت طوابير انتظار طويلة أمام المحطات الجمعة، في مشهد يتكرر منذ عدة أيام، في حين قال مسؤولون إن سبب الأزمة «تهريب» الوقود إلى إقليم كردستان المجاور. وتحدث مواطنون لمراسل الزمان عن […]
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مضاعفة سعر الوقود في كردستان تفجر أزمة في الموصل فيها ) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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