صور| بعد حديث الصدر والحلبوسي عن تهديدات.. انفجار يستهدف مقر

2022/02/19 | 00:42 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق - فريق التحرير

سُمع دوي انفجار في محافظة الأنبار يوم الجمعة 18 شباط/فبراير 2022 تبيّن أنه استهدف مقر تحالف "تقدم" في قضاء هيت غرب المحافظة.

ويتزعم محمد الحلبوسي تحالف تقدم، كما أُنتخب رئيسًا لمجلس النواب في دورته الخامسة.

وقال شهود عيان لـ"ألترا عراق" إنّ الانفجار تم برمانة يدوية وخلّف أضرارًا مادية، دون تفاصيل أخرى عن وجود إصابات بشرية.

وفرضت القوات الأمنية على الفور طوقًا أمنيًا حول مكان الحادث.

يأتي ذلك بعد حديث الحلبوسي عن "إرادات غير منضبطة تحاول كسر هيبة الدولة بهدم أركانها وتهديد مكونات الشعب".

وقال في تغريدة يوم 18 شباط/فبراير إن "العنف لا يبني الدول" و"لم نخش سلاح الأولين ولن نقبل تهديد الآخرين، ولم ولن نغير نهجنا المصر على بناء الدولة بعيدًا عن العنف".

جاءت تغريدة الحلبوسي بعد أخرى لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر تحدث فيها عن تهديد لحلفائه وشركائه من "وحوش كاسرة لا تعي غير التهديد".

وطالب الصدر بوقف التهديد والوعيد، متعهدًا بأن "لن نعيد البلد بيد الفاسدين ولن نبيع الوطن لمن خلف الحدود".

وأشار الصدر إلى أنّ "أغلب الشعب مع حكومة أغلبية وطنية وسوف لن نقف مكتوفي الأيدي ولن نسمح للإرهاب والفساد أن يتحكم بنا فتاريخنا زاخر بالقوة والصبر والثبات".

وقبل ذلك، أعلن مكتب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، عن اتفاق مع زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني على عقد اجتماع للتحالف الثلاثي.

وكان مقر تحالف تقدم في منطقة الأعظمية ببغداد قد تعرض لانفجار قنبلة يدوية في 14 كانون الثاني/يناير الماضي.

وكان الهجوم آنذاك هو الثاني من نوعه خلال ساعات، إذ تعرّض مقر الحزب الديمقراطي الكردستاني إلى هجوم مماثل فجر الخميس 13 كانون الثاني/يناير.

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مصدر الفيديو: S00iP_xRgHI

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