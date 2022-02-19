2022/02/19 | 00:45 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: QvjonTbJ83Q

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. حقائق مغيبة | سلام الزوبعي: محافظوا المحافظات التي سقطت بيد داعـ ـش يجب ان يحاسبوا لا ان يكرموا) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. حقائق مغيبة | سلام الزوبعي: محافظوا المحافظات التي سقطت بيد داعـ ـش يجب ان يحاسبوا لا ان يكرموا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).